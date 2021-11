Pro Loco Alta Valle Dianese di Diano Arentino: presidente è ancora una donna, ora tocca a Lorella Ardissone

Passaggio di consegne, tutto in rosa, al vertice della Pro Loco Alta Valle Dianese di Diano Arentino. Nei giorni scorsi l’associazione ha provveduto al rinnovo del consiglio direttivo e dei revisori dei conti. Ben 134 i votanti su 146 soci aventi diritto, con ampia partecipazione del gentil sesso.

Sono risultati eletti, quali membri del nuovo direttivo, Rosella De Andreis, Iolanda Belgrano, Daniele Bosco, Lorella Ardissone, Giuliana Biga e Maria Palumbo, mentre il nuovo collegio dei revisori risulta composto da Eugenia Trucco, Marcello Priano e Franco Faggio (membri effettivi), Silena Ponzellini e Annalisa Prasciolu (supplenti).

Il nuovo direttivo ha quindi provveduto ad eleggere il nuovo presidente, individuato in Lorella Ardissone. Queste le sue prime parole: “Esprimo soddisfazione per il notevole interesse dimostrato dai soci. Mi voglio congratulare con la presidente uscente, Rosella De Andreis, per il grande lavoro svolto in questi anni. La volontà del consiglio direttivo è quella di proseguire sulla stessa linea, quindi promuovendo iniziative che prevedano valorizzazione del nostro bellissimo territorio e vicinanza alla cittadinanza. Cogliamo sin d’ora l’occasione per invitare tutti a partecipare nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, dalle ore 15.30, presso la piazza della chiesa di Diano Borello, alla Castagnata in allegria e al tradizionale scambio degli auguri in vista delle feste natalizie”.