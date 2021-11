I comitati imperiesi a difesa degli ospedali di Imperia, Sanremo Ligure e Bordighera si riuniscono con gli altri comitati regionali

Il coordinamento regionale SOS Salute pubblica Liguria, dopo il rinvio della manifestazione inizialmente prevista per sabato prossimo a Genova, organizza nella stessa data un’Assemblea on line che riunisce le reti locali di cittadini, associazioni, comitati in difesa del Sistema Sanitario pubblico.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming collegandosi alla pagina facebook @SOS.SalutePubblicaLiguria. Si farà il punto sulle principali criticità del sistema sanitario regionale, che questi due anni di pandemia hanno ancor più clamorosamente evidenziato.

Le realtà coinvolte presenteranno le istanze territoriali che arrivano in particolare da Sarzana per difendere l’ospedale San Bartolomeo, da La Spezia per il nuovo ospedale del Fellettino, dal Tigullio, dalla Val Polcevera, da Cairo Montenotte per garantire la sopravvivenza dell’ospedale della Val Bormida, da Pietra Ligure per ribadire la richiesta di riapertura del punto nascita dell’Ospedale Santa Corona, da Albenga per chiedere di non chiudere il PPI Ingauno, da Imperia per scongiurare la chiusura degli Ospedali principali, da Sanremo per chiedere la riapertura del Punto nascite locale e da tante altre zone che si sentono deprivate e sprovviste di servizi per le scelte adottate dalla Regione.

Questo è il programma dell’incontro:

- 15,30 introduzione

- 15,45 spazio per l’illustrazione e la condivisione delle problematiche territoriali e generali

- 16,45 presentazione proposta di una “CARTA per un nuovo modello condiviso di Salute Pubblica”

- 17,00 discussione

- 17,30 prospettive di lavoro comune - chiusura