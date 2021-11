Covid: weekend di vaccinazioni in provincia di Imperia, ecco orari e modalità

"Questo fine settimana non verranno somministrati tamponi antigenici rapidi. Si rammenta alla cittadinanza che a partire dal 1 dicembre 2021, l’accesso diretto per le vaccinazioni (libero e senza prenotazione) sarà mantenuto solo per chi deve effettuare la prima dose" - ricordano da ASL 1 - Per quanto concerne invece la terza dose (booster), è necessario effettuare la prenotazione sui seguenti canali: online su prenotovaccino.regione.liguria.it; sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere; farmacie che effettuano il servizio Cup; numero verde 800 938 818. Documenti necessari per prenotare: tessera sanitaria valida e codice fiscale".