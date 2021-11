Bordighera: l'Amministrazione sul parking alla Spianata del Capo "Progetto non ancora all'esame della Regione"

Il Comune di Bordighera aveva sottoposto alla Regione i progetti che meritevoli di finanziamento e, nel novembre 2020, la Giunta Regionale ha compreso la via ciclopedonale di mezzo ed il parking interrato in Spianata del Capo tra le opere prioritarie da realizzare sul territorio usufruendo delle risorse derivanti dal Recovery Fund.

Approfondimenti compiuti pochi giorni fa dagli Uffici della Giunta Regionale hanno evidenziato che il progetto per la realizzazione del parcheggio ad oggi non è stato né posto all’esame di Uffici o Commissioni Regionali né tantomeno escluso dall’ambito d’assegnazione di eventuali fondi di cui al PNRR. Nulla, quindi, è stato ancora deciso in merito.

L’Amministrazione bordighera sta continuando a valutare, anche con l’ausilio di professionalità esterne specializzate in materia, ulteriori interventi che potrebbero essere finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.