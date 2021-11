I Deplasticati presentano la ricetta #nosprechi della settimana: oggi cuciniamo l’hummus di zucca

Per questo autunno un’ultima ricetta per smaltire la zucca: l’hummus…di zucca. Facile, veloce e ottimo come aperitivo, consigliamo di accompagnarlo con del pane tostato.



Ingredienti

300g di ceci già pronti oppure secchi,

30g di tahina (pasta di semi di sesamo) se l’avete in casa altrimenti va bene anche senza,

400g di zucca pulita,

sale, pepe, rosmarino e le spezie che preferite

Procedimento

Tagliate a pezzi la zucca e fatela andare in padella fino a quando non diventa morbida.

Preparate i ceci, noi usiamo quelli secchi, lasciateli in ammollo una notte poi risciacquate e fate bollire per 50 minuti. Mettete tutti gli ingredienti in una ciotola e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Una versione diversa e autunnale dell’hummus ma soprattutto #nosprechi



Se vuoi vedere tutte le ricette su Instagram @nosprechi_