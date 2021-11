Green Pass, il sottosegretario Costa: “Nuove misure per non vanificare risultati raggiunti”

“Le nuove misure decise nel Consiglio dei Ministri di oggi rappresentano un segnale significativo per gli oltre 45 milioni di concittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale. La scelta del Governo di prevedere un green pass rafforzato esclusivamente per vaccinati e guariti va nella direzione di anticipare e non inseguire la recrudescenza della pandemia e conferma che lo strumento fondamentale per sconfiggere il virus è il vaccino. In questo modo non si vanificano i sacrifici dei nostri concittadini e il lavoro fatto in questi mesi. Altra novità di rilievo è senza dubbio l'estensione a militari, forze dell’ordine e personale scolastico dell’obbligo di vaccinazione, provvedimento di cui ho sempre sostenuto la necessità. Questa iniziativa dell'esecutivo è nella linea che sin dal suo insediamento il presidente Draghi ha voluto tracciare: prevenzione, gradualità, rischio ragionato. Tutto questo per scongiurare chiusure che rischierebbero di compromettere il percorso di ripresa iniziato dal nostro Paese”.



È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia).