Bordighera: 'Senza freni per Marika', serie di ordinanze per la disciplina della circolazione stradale

In occasione della manifestazione “Senza freni per Marika”, è stata emessa ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale.

Dalle 8 di sabato alle 18 di domenica: è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto i partecipanti alla manifestazione, sul lungomare nel piazzale largo Mediterraneo e largo Mar Ionio e lungomare Argentina fino al civico 11.

Dalle 7 di domenica a fine manifestazione:

· è disposto il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i partecipanti alla manifestazione, sul lungomare nel tratto compreso tra largo Mediterraneo e via Noaro, esclusa via Liguria;

· è istituito il senso unico da levante-ponente nell’itinerario viale Liguria – lato sud di largo Mar Ionio e largo Mar Mediterraneo – sottopasso Mar Adriatico – piazzale Piani.​