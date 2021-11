Coronavirus: in tutta la provincia 63 classi in quarantena, risultati positivi 165 alunni e 21 del personale

Nonostante i parametri siano cambiati rispetto allo scorso anno, sono ben 63 le classi della nostra provincia in quarantena per i casi di Covid (41 la settimana scorsa). Solo questa settimana il totale è di 31 classi di cui 25 sotto testing (sono le classi che, secondo la nuova procedura, devono ripetere il tampone).

Ben 165 gli alunni positivi mentre sono 21 i quelli tra il personale scolastico positivo. Il totale delle classi sottoposte a ‘testing’ è di 40.

Nel dettaglio sono 6 le classi in quarantena nella ‘Scuola dell’infanzia’, dove si registrano 18 alunni e 5 del personale scolastico positivi. Sono invece 24 quelle della Scuole Primaria, tra cui 60 alunni e 10 del personale scolastico positivi.

Nelle Scuole Secondarie di 1 grado troviamo 30 classi in quarantena, 60 alunni e 4 del personale scolastico positivi e, infine, nelle Secondarie di 2° grado 2 classi in quarantena, 21 alunni e uno del personale scolastico positivi. C’è anche un’altra classe in quarantena, che riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionali, dove troviamo 6 alunni e un componente del personale scolastico positivi.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.