Santo Stefano al Mare: il Comune acquisisce l'ex stazione, verrà usata per uffici e associazioni

La vecchia stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare verrà acquistata dal Comune per 600mila euro da Area 24. La decisione è stata presa dal Consiglio di quest’oggi, dopo la trattativa avviata con i curatori della società attualmente proprietaria.

Da tempo, infatti, il Comune è in trattativa per l’acquisto dello stabile che insiste sulla pista ciclabile del ponente ligure. Al momento è allo studio dell’Amministrazione come poi utilizzare lo stabile ma, non è escluso che all’interno possano trovare spazio: uffici comunali, associazioni di vario genere, una implementazione del museo del mare ed eventuali servizi sociali.