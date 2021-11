Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: domani campagna della Polizia di Imperia

La Polizia di Stato di Imperia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si terrà domani, avvierà una campagna di sensibilizzazione ed informazione relativa alla tematica in oggetto.

Per l’occasione verranno allestiti dei gazebo per la distribuzione di opuscoli, nella città di Imperia in piazza San Giovanni dalle 9.30 alle 12.30, ed a Sanremo in Corso Matteotti dalle 9 alle 12. Al fine di sensibilizzare anche i giovani studenti al fenomeno, è stato organizzato un primo incontro formativo che si svolgerà nel liceo ‘G.P. Vieusseux’, cui seguiranno altri in diverse scuole della provincia.

Il fine perseguito dalla presente campagna di sensibilizzazione è quello di informare i cittadini sugli strumenti di tutela a loro disposizione, per renderli edotti sui loro diritti e sulle modalità per segnalare il fenomeno alle istituzioni.

La ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è infatti l’occasione per sviluppare un momento di incontro tra le istituzioni ed i cittadini e per alimentare una fattiva collaborazione per la lotta al fenomeno, in un’ottica di sicurezza partecipata.

Verranno pertanto distribuiti appositi fogli illustrativi e fornite informazioni agli interessati, con la presenza di esperti della materia e del Sig. Questore della Provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, che prenderà parte all’evento alle 11 nello stand in piazza San Giovanni.