Vallecrosia: lunedì prossimo si riunisce il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno in discussione

E’ stato convocato, per lunedì prossimo alle 9.30, il Consiglio comunale di Vallecrosia in seduta straordinaria di prima convocazione e in teleconferenza.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato 2020 ed alcune variazioni di bilancio in apertura. Seguirà l’approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del suolo, la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2022/2024 e l’aggiornamento del compenso, per l'anno 2021, per il revisore unico dei conti del triennio 2019-2021.

Sarà la volta di un ordine del giorno su richiesta del comitato regionale per l'Unicef per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per una Liguria ‘Amica dei bambini e libera dalla plastica’. Verrò poi affrontato l’ordine del giorno del consigliere Fabio Perri sull’adeguamento della stazione di Ventimiglia. Infine una mozione, sempre del consigliere Perri per l’adesione morale e politica ai principi contenuti nella risoluzione europea contro ogni totalitarismo.