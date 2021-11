L'ex Presidente di Rivera Trasporti ringrazia la Cardiologia di Imperia dopo un breve periodo di ricovero

“Dopo aver trascorso un breve periodo di ricovero nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale civile di Imperia, voglio sinceramente ringraziare per la loro professionalità, la loro umanità e la loro disponibilità i medici e tutto il personale infermieristico e socio sanitario occupato nel reparto”.

Interviene in questo modo l’ex Presidente della Riviera Trasporti, Riccardo Giordano, ricoverato per alcuni presso il nosocomio imperiese. “Un ringraziamento particolare – prosegue - va al primario Dott. Roberto Mureddu, ai medici dirigenti Antonello Ranise, Giuseppe De Felice, Marco Piana, Valeria Sebastiani ed Emma Cerracchio e a tutto il personale infermieristico e sanitario (di cui purtroppo non conosco il nome) che si è preso cura della mia persona con impegno e premura in un momento particolarmente delicato per me e per la mia famiglia”.

“Nel ringraziare tutto il personale del reparto – termina Giordano - approfitto per rimarcare un dato che troppo spesso viene dimenticato. Nella sanità pubblica ci sono molti operatori che svolgono un lavoro encomiabile e molto impegnativo e che, solo grazie alle loro qualità personali e professionali, garantiscono l’assistenza ai malati svolgendo turni di lavoro pesanti e spesso ripetuti. A tutti loro come cittadini, prima ancora che pazienti, va il nostro più sentito ringraziamento”.