Ipotesi di un nuovo centro migranti a Ventimiglia, Marmo (Caritas): “Favorevoli, attendiamo sviluppi, dialogo e accordi”

Già tre siti sono stati individuati sul territorio dagli uomini del Comune, ma la decisione finale per la sua definitiva collocazione spetta alla Prefettura. Caritas non ha mai smesso di fornire assistenza a coloro che ne hanno bisogno, garantendo la distribuzione dei pasti, pranzo e cena, e aiuti di ogni genere.

Maurizio Marmo , il direttore Caritas diocesana Ventimiglia-Sanremo, ha accolto con favore la nuova prospettiva: “ Siamo senz'altro favorevoli e attendiamo gli sviluppi del dialogo e degli accordi che potranno esserci - ha detto Marmo che poi continua in merito alla possibile posizione del centro - il campo precedente aveva svolto una funzione molto importante per cui, di per sé, potrebbe essere anche uno simile e in quel luogo. Comunque serve un centro che abbia un numero di posti adeguato anche da flussi significativi ”.

Non resta, dunque, che attendere le decisioni che verranno prese in merito alla creazione della nuova struttura. Il cambio di passo dal no categorico al “ci stiamo lavorando” ha cambiato le carte in tavola dimostrando in ogni caso grande apertura mentale e volontà di cambiamento in fase di studio continuo.