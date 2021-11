Serie di appuntamenti nel weekend per la “Sanremo Opera Theater”

Weekend ricco di appuntamenti per la prima edizione del “Festival lirico Riviera dei Fiori”, organizzato dall'associazione “Sanremo Opera Theater”. Domani sera dalle 20.30 presso il Palazzo del Parco di Bordighera “Verdi & Puccini Night - Concerto lirico”. Una serata dedicata ai grandissimi compositori italiani che saranno omaggiati dalle voci di Mara Mari (soprano) e Dario Prola (tenore) accompagnati dal pianoforte di Fabio Saleri. Nel corso della serata non mancheranno incursioni di Leoncavallo e Cilea.

Sempre a Bordighera e nella stessa location si replica domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 con “Un soffio è la mia voce” fantasie e variazioni sull'opera accompagnate dal flauto di Simone de Franceschi e dal pianoforte di Massimo Dal Prà. Musiche di Schubert, Weber, Donizetti e Bizet.

Gli eventi fanno parte del ricchissimo calendario del Festival (inaugurato lo scorso 6 novembre) che si terrà fino al 19 dicembre in un lungo e appassionato omaggio alla lirica a alla musica in tutte le sue forme. In programma, esibizioni più intime che prevedono il cantante accompagnato dal pianoforte, concerti, fino alla rappresentazione dell'opera lirica “Elisir D’amore” di Giuseppe Doninzetti che si terrà il 5 dicembre presso il teatro del parco di Bordighera. Nel Festival è stata inserita anche la musica sacra. Gli artisti coinvolti sono per la maggior parte giovanissimi e provengono dal panorama lirico e musicale locale ed italiano. La direzione artistica è affidata alla mezzosoprano Teresa Romano. Il Festival è nato per volontà dell’associazione, presieduta da Cesare Depaulis, che opera con passione da diversi anni sul territorio e il progetto è risultato essere vincitore di un bando promosso dal Ministero dei Beni Culturali.

Gli eventi sono patrocinati anche dai Comuni di Sanremo e di Bordighera.