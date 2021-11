Sanremo: grande successo martedì scorso per la serata del rotary Hanbury con Rotary e Lions

Un successo la serata organizzata martedì sera dalle Associazioni Rotary Hanbury, Rotary Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia e Inner Whell a Villa Nobel, per la cena con Oscar Farinetti, patron di Eataly, imprenditore e scrittore.

Dopo la presentazione al Teatro Ariston, del libro “Never Quiet” di Oscar Farinetti, evento organizzato dal Casinò di Sanremo in occasione dei “Martedi letterari”, l'illustre ospite ha partecipato accompagnato da alcuni amici storici di Sanremo, l'imprenditore Franco Boeri (olio Roi) e Valter Vacchino, alla serata con cena conviviale, nella bella e elegante “Villa Nobel”, organizzata dalle Associazioni sanremesi del Rotary e dei Lions, in collaborazione con Prime Quality, Comune di Sanremo, Casinò di Sanremo, Teatro Ariston e dell'Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore “E.Ruffini – D.Aicardi”.

Presenti alla serata il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l'Assessore all'Urbanistica Massimo Donzella, l'Assessore alla Cultura Silvana Ormea, la Direttrice di Confartigianato e Consigliere del CDA del Casino Barbara Biale, Giotto Guglielmi (Presidente Rotary Club Sanremo Hanbury), Giancarlo Buschiazzo (Presidente Lions Club Sanremo Host), Andrea Ghirardelli (Presidente Rotary Club Sanremo), Gianni Ostanel (Presidente Lions Club Sanremo Matutia) e Anna Ieraci Fragomeni (Presidente Inner Whell). Numerosi i soci delle associazioni che hanno partecipato alla serata, nel rispetto delle regole con ammissione nella sala, con obbligo di “green pass”. Una serata straordinaria, che ha visto le associazioni unirsi per salutare e ascoltare un coinvolgente Oscar Farinetti, patron di Eataly. considerato anche uno dei massimi motivatori italiani.

La bella serata con Oscar Farinetti, è stata animata dal Lions Roberto Pecchinino in un clima di grande serenità e di amicizia. I Presidenti del Club Rotary, dei Club Lions e della Inner Whel, al termine della cena, hanno consegnato a Farinetti, i gagliardetti personalizzati della loro associazione, in ricordo della serata. Apprezzamenti e riconoscimenti ufficiali sono stati fatti a Gianmaria Leto (gestore di Villa Nobel, non solo per l'impegno imprenditoriale di un sanremese che ama la sua città, ma anche per gli importanti investimenti economici, per aver fatto ritornare agli antichi fasti e splendori una delle più belle ville di Sanremo:Villa Nobel.

Meritati applausi sono stati tributati anche allo Chef dell'Istituto Alberghiero di Taggia, prof. Valter Gaiaudi, per la scelta di un menù a base di pesce, accompagnati da eccellenti prodotti del nostro territorio. Sia l'accurata preparazione dei piatti che il servizio a tavola, sono stati curati con grande professionalità dai ragazzi della scuola dell'alberghiero di Taggia dell'Istituto di Istruzione Superiore “E.Ruffini – D.Aicardi”. Alle 22,30 l'illustre ospite, commosso per la bella e calda accoglienza che gli è stata riservata, ha ringraziato il Sindaco e tutte le Associazioni, con la promessa di far ritorno nella nostra città e di valorizzare il nome di Sanremo nel mondo.. Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti, che si può condensare con una frase: Grazie Oscar per la bella serata che ci hai dedicato.