Per la ‘Giornata Nazionale degli Alberi’: magia, divertimento e tanta avventura al Floriseum

Una grande avvenuta in costume, per salvare il bosco incantato e le sue magiche creature! E’ “Per fare un albero...”, lo spettacolo per bambini proposto dagli assessorati alla cultura (Silvana Ormea) e all’ambiente (Lucia Artusi) domenica prossimo alle 16 al Floriseum, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”.

“Quest’anno abbiamo voluto ricordare la Giornata Nazionale degli Alberi con un evento dedicato ai più piccoli – spiegano gli assessori Ormea e Artusi -, un’iniziativa che, in modo divertente, possa richiamare l’attenzione sull’importante funzione delle piante e del verde per l’ambiente e la città”.

Quest’avventura ha una bellissima storia: i protagonisti saranno i bambini che, vestiti da elfi, gnomi e folletti, dovranno salvare il bosco incantato dalla terribile maledizione dello stregone Moebius, lo stregone più forte che mai, con al seguito antipatici aiutanti che ne combinano di tutti i colori! Lo stregone ha lanciato un’antica maledizione che ha colpito tutto il bosco incantato e i suoi abitanti: nessuno potrà mai più varcarne i confini o sarà la fine di tutto il magico mondo. Ecco, quindi, la necessità di convocare cavalieri, popoli dei regni fatati e dei regni incantati per trovare la formula magica che spezzerà il maleficio. Non c’è tempo da perdere: a ogni minuto che passa, lo stregone diventa sempre più potente e solo il cuore puro di coraggiosi avventurieri potrà riportare il sole a splendere! Un valoroso elfo indicherà la strada giusta a tutti i presenti!

Entrata libera sino ad esaurimento posti. E’ richiesto green pass.