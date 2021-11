Sanremo: I Deplasticati piantano un albero per i bimbi nati al Centro Aiuto alla Vita

Piantiamo un albero per i 46 bimbi nati al Centro Aiuto alla Vita nel 2021. Un bambino e un albero hanno bisogno di cure e nutrimento per crescere sani e sviluppare le loro potenzialità.

La Giornata dei Diritti dell’Infanzia e la Festa degli Alberi ricordano un patto tra infanzia e albero, oggi attuale più che mai. Si sta ripartendo dalla centralità dei diritti dell’infanzia nel quadro degli obiettivi di sviluppo posti dall’agenda globale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.



L’agenda 2030 è stata adottata dall’Assemblea Generale a settembre 2015 con lo scopo di definire un approccio globale allo sviluppo sostenibile basato su 17 obiettivi strategici. Questi obiettivi vedono coinvolti tutti gli Stati nella ricerca della sostenibilità economica, sociale e ambientale verso un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente, e rappresentano le più ampie aspirazioni per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni, ovvero i bambini che sono i principali beneficiari di quest’agenda.



Il Centro Aiuto alla Vita ha deciso di iniziare una nuova tradizione ed ogni anno pianterà un albero per i bambini nati assistiti dal CAV, proprio a sottolineare l’importanza della sostenibilità ambientale nonché sociale fin dalla prima infanzia.

Quest’anno insieme ai I Deplasticati pianteranno un albero di ulivo, simbolo della nostra terra, di amore e speranza.