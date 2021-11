Ventimiglia: ispezione di quest'oggi alla 'Chiappori' di Latte, la direzione "E' stato un controllo di routine"

“Si è trattato di una normale ispezione come è giusto che le autorità facciano quando è necessario, in un classico controllo di routine”. Sono le parole della direzione della casa di riposo, al termine dell’ispezione fatta oggi (l'anticipazione QUI) dal Nas dei Carabinieri, insieme all’Ispettorato del Lavoro e l’Asl, stamattina alla casa di riposo 'Ernesto Chiappori' di frazione Latte a Ventimiglia.

L'ispezione che si sarebbe resa necessaria in seguito agli esposti presentati da alcuni familiari degli ospiti presenti in struttura. Con i militari anche l’Asl 1. La residenza per anziani, di proprietà del comune, è gestita dalla cooperativa 'Punto Service' dal febbraio de 2019.

Si sono svolte verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla forza lavoro della struttura che conta 69 posti letto e di questi 25 sono in convenzione con l'azienda sanitaria locale imperiese. I militari hanno chiesto i documenti del personale in servizio, che è stato ascoltato. Da parte sindacale, dopo l’ispezione di oggi, è stato confermato come esista nella struttura una carenza di personale, con problemi sui minimi assistenziali per poter garantire la qualità del servizio.

Negli ultimi tempi è stato riorganizzato il personale, con una lieve riduzione oraria, nonostante i sindacati avessero invece chiesto un aumento degli orari stessi, soprattutto nel servizio ausiliario, che si occupa di pulizia e sanificazioni. I militari hanno anche fatto alcune ‘interviste’ agli ospiti, chiedendo loro il trattamento e facendo poi un giro nella struttura per le verifiche del caso.

Nel settembre scorso, lo ricordiamo, alcuni parenti degli anziani assistiti hanno presentato denuncia ai Carabinieri poichè erano mutate le condizioni delle visite che, nonostante lo scemare delle limitazioni dovute alla pandemia, alla 'Chiappori' erano disposte solo attraverso un vetro e con il microfono. Inoltre, alcuni familiari hanno lamentato la scarsa attenzione nei confronti dei propri parenti.