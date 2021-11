Airole: riapre oggi la 'Casetta dell'acqua', ha trovato posto nei locali dell'ex Pro Loco in via Matteotti (Foto)

Riapre oggi la ‘Casetta dell’acqua’, in Via Matteotti (vicino al Postamat) ad Airole, all’interno dei locali della ex sede della Pro-Loco (Ass. Cacciatori). Riprende in questo modo oggi il servizio di erogazione di acqua naturale e gassata nel nuovo locale appositamente adattato.

L’erogazione era stata interrotta per permettere lo spostamento dell’apparecchiatura inizialmente posizionata in una nicchia esterna dove oggi è invece presente il Postamat e, per motivi legati alla non potabilità dell’acquedotto principale. Il 29 ottobre scorso, con una apposita Ordinanza Sindacale, è stata revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acquedotto potabile principale del paese (Mantici). La prolungata tempistica di mantenimento dell’ordinanza di non potabilità è stata causata dai diversi lavori di rifacimento radicale delle tubazioni interne alle vasche, sistemi di arresto e saracinesche, sostituzione del sistema di clorazione preesistente con nuovo cloratore elettronico e posizionamento di pannello solare.

Dal Comune ringraziano la ditta affidataria della gestione del servizio, la ‘Ecopremia’ di Giuseppe Tricomi per l’ottimo lavoro svolto. Sono disponibili, negli Uffici Comunali le schede elettroniche di ricarica per l’erogazione dell’acqua naturale e gassata.

Il progetto si chiama ‘Ecopremia’ come la ditta e rientra nei progetti ecologici portati avanti dal 2015. Un altro dei progetti attivi è ‘MacPet’, un compattatore per plastica e lattine che ad ogni conferimento rilasciata un coupon da spendere nelle attività convenzionate.