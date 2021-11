Sanremo: venerdì prossimo al Museo Civico l'Agorà delle 'Donne democratiche' su 'Discriminazioni di genere e modelli culturali’

La conferenza provinciale delle ‘Donne Democratiche’ della nostra provincia organizza, venerdì alle 18 alla sala conferenze del Museo Civico di piazza Nota a Sanremo, l’Agorà dal titolo ‘Donne, discriminazioni di genere e modelli culturali’.

L’appuntamento è stato allestito per confrontarsi ed elaborare proposte comuni e fattive al fine di superare quelle barriere radicate nella cultura della società che spesso sfociano in violenza psicologica e fisica nei confronti della donna costringendola alla subalternità e impedendole di prendere coscienza delle proprie potenzialità.

Saranno presenti Cecilia D’Elia, portavoce nazionale della Conferenza, e Martina Giannetti, portavoce regionale. Per partecipare bisogna cliccare QUI e, seguendo le istruzioni per iscriversi alla piattaforma, costerà un euro, una tantum.

La conferenza provinciale delle ‘Donne Democratiche’ si è costituita nel luglio scorso come luogo autonomo di incontro e confronto fra iscritte e non iscritte al PD, per l’elaborazione di progetti per il contrasto alle discriminazioni di genere e per la promozione dell’empowerment femminile.