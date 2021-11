Diano Marina: venerdì prossimo è il ‘Novaro day’, serie di eventi alla Biblioteca Civica

Fervono i preparativi in vista del “Novaro Day” organizzato per venerdì 12 novembre dalla Biblioteca Civica di Diano Marina in occasione dei 155 anni dalla nascita del poeta Angiolo Silvio Novaro.

Nella mattinata sei classi dell'Istituto Comprensivo di Diano Marina parteciperanno alla passeggiata letteraria che partendo dalla Casa Natale del poeta, si svilupperà sul lungomare per raggiungere il Monumento celebrativo e avrà conclusione nella Biblioteca intitolata al poeta dianese dove gli alunni potranno omaggiare Angiolo Silvio Novaro declamando versi e presentando i lavori realizzati in classe.

Alle ore 15 prenderà avvio l’incontro aperto al pubblico nella Sala “Margherita Drago” di Palazzo del Parco con il saluto dell’Assessore alla Cultura Sabrina Messico e l’intervento degli eredi della famiglia Novaro. Interverrà la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, promotrice della giornata novariana e direttrice del complesso culturale di Palazzo del Parco. Seguirà la presentazione, a cura di Franca Inzaghi, del calendario 2022 illustrato da Simona Brizio ispirata dalla celebre poesia I Mesi dell’Anno di Angiolo Silvio Novaro.

Concluderà la giornata, alle ore 17, l’incontro del gruppo di lettura della Biblioteca Civica dianese “I Lettori Selvaggi” dedicato ai racconti La Rovina e Sulla soglia della felicità, sempre del poeta dianese. L’incontro è aperto anche a tutti gli appassionati che volessero conoscere da vicino un gruppo di lettura.

Il progetto è stato predisposto dallo staff della Biblioteca Civica in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (9-14), mercoledì (9-14) e giovedì (12-17). Per accedere alla sala conferenze “Margherita Drago” è necessario il Green Pass