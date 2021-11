Covid, lockdown per i non vaccinati? Figliuolo frena: “Useremo l’arma della persuasione”

Piede sull’acceleratore per le terze dosi, ma nessun lockdown per i non vaccinati . Almeno per il momento. Sono queste le indicazioni che emergono dalla visita al D.i.r.m.e.i. di Francesco Paolo Figliuolo , commissario straordinario per il piano vaccinale.

Figliuolo allontana il lockdown per i non vaccinati

Seppur non in maniera diretta, il commissario straordinario per l’emergenza Covid, ha di fatto allontanato l’ipotesi di un inasprimento delle misure volte a far vaccinare le persone che ancora non si sono vaccinate, come per esempio i lockdown mirati: “Sono ancora convinto di dover usare l’arma della persuasione, altre misure attualmente non sono previste, poi cosa farà il Governo più avanti non sono in grado di dirlo, ma oggi ci stiamo avvicinando al 90%, per questo confido nei cittadini”.