Tra Ventimiglia e Bordighera una ricca offerta formativa all'Istituto “Fermi Polo Montale”

A Ventimiglia presso il centro studi di via Roma e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Fermi si può scegliere tra:

- Amministrazione, finanza e marketing per approfondire i fenomeni economici, giuridici, sociali, istituzionali

- Costruzioni ambiente e territorio per acquisire competenze nell’edilizia, nella rappresentazione grafica, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati, nonché la valutazione tecnica ed economica dei beni pubblici e privati e dell'ottimale utilizzo delle risorse ambientali

- Istituto tecnico per il turismo per gestire servizi e prodotti turistici con attenzione alla valorizzazione del patrimonio territoriale.



Sempre a Ventimiglia presso il centro studi di via Roma e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Polo è possibile iscriversi a:

- Operatore ai servizi di impresa (diploma di qualifica triennale) per diventare personale di segreteria, aiuto contabile presso le amministrazioni delle aziende di ogni settore e con la possibilità di proseguire gli studi con il IV e V anno del percorso quinquennale “servizi commerciali” con Esame di Stato per conseguire il diploma di Tecnico dei servizi commerciali

- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale per organizzare interventi socio-sanitari e per migliorare la qualità della vita delle persone.