Camporosso: 87enne disperso in campagna mentre batte le olive, mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi, dalle 13.30 di oggi a Camporosso, per cercare un uomo di 87 anni dato per disperso dopo l’allarme lanciato dai familiari.

L’uomo era insieme a un amico in campagna per battere le olive. L’amico si è allontanato un attimo e, al ritorno l’87enne non c’era più. Dopo averlo cercato ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, insieme alla Protezione Civile, due cinofili con i rispettivi cani e la Polizia Municipale con l’ausilio del drone.