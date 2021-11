Ventimiglia: l'Associazione Europea 'Amici della Francia' in visita al 'Corsaro nero'

Cinque portacolori dell'Associazione Europea "Amici della Francia" si sono ritrovati il pomeriggio di sabato 6 novembre, in una bella giornata di sole, nel Parco Giochi del Corsaro nero "Fondazione Casartelli-Perraro" sul lungomare Varaldo di Ventimiglia.

Apprezzata la visita all'area destinata al verde, oltre ai Giochi-bimbi, lo spazio destinato al relax dei cani nonché allo sport del basket. Nella foto scattata da S. Bevilacqua vediamo il gruppetto dei visitatori all'interno del Parco Giochi.



Il gruppo di Studio sulla Storia e letteratura francese, operante nell'ambito dell'Associazione dal 1998 dapprima a Sanremo e poi a Ventimiglia, si ritroverà mercoledì 17 novembre alle ore 17.15 presso la Biblioteca Aprosiana per esaminare assieme a Mr. JacquesBuisson la figura e l'opera di Simone de Beauvoir (1908-1986) scrittrice e insegnante di Filosofia, considerata fra le principali sostenitrici del Movimento femminista del 20° Secolo. Il libro oggetto di studio di Simone de Beauvoir si intitola "La Femme indépendante" (La donna indipendente) Folio edizioni.



Per contatti tel. 0184 2985370171 / 692936.