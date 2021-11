Un amico nuovo ogni mese: ecco il calendario con i cani e i gatti ospiti dell'Enpa per aiutare i '4 Zampe'

Adottare gli animali senza averli in casa. E’ questa l’iniziativa dell’Enpa di Sanremo che, per raccogliere fondi per i ‘4 Zampe’ ospiti del rifugio di San Pietro, ha lanciato l’iniziativa con la quale tutti possono avere la compagnia di cani e gatti, anche diversi tra loro ogni mese.

Per fine anno, infatti, è stata lanciata la vendita dei calendari dell’Enpa, di ‘taglia’ piccola e grande, al costo di 5 e 10 euro. Chi ama gli animali, quindi, può fare un gesto d’amore verso di loro, acquistandoli e, contemporaneamente, avere la compagnia di cani e gatti ospitati dall’Enpa.

I calendari possono essere acquistati, oltre che al rifugio di strada San Pietro anche da: ‘La meta degli animali’ in via Lamarmora 29 a Sanremo, alla ‘Parrucchiera da Giovanna’, in via stazione 49 ad Arma di Taggia, ‘Cip&Ciop’ in via Giuseppe Grossi 18 a Sanremo, ‘Selmarte’, in via Cavour 36 a Sanremo, ‘Stock’n shock’, in via Cavour 16 sempre a Sanremo e, al centro estetico ‘Fata della Bellezza’, in via Jonquiere 19 a Ospedaletti.