Sanremo: gli alunni della scuola primaria A. Rubino fra gli olivi secolari (foto)

Questa mattina, nell’ambito del Progetto ‘Fiabe e dintorni nella città di Calvino’, un gruppo di bambini della scuola primaria A. Rubino accompagnati dai docenti si sono recati a Villa Terralba per assistere alla raccolta delle olive.

“Siamo stati accolti dal signor Ettore – spiegano dalla scuola - che, con la consueta gentilezza e cortesia che lo contraddistinguono, ha permesso agli alunni di conoscere e vivere i vari passaggi compiuti in campagna per arrivare alla produzione dell’olio extravergine di oliva.

Una volta sistemate le reti sotto alcuni olivi secolari di circa trecento anni e fissate con gli appositi aghi, bambini e bambine, con le dovute misure di sicurezza, hanno sperimentato la bacchiatura, usando insieme al signor Ettore un abbacchiatore.

Dopodiché hanno avuto modo di osservare le differenze tra olivi secolari, già piantati dal nonno di Italo Calvino, e olivi piantati trent’anni fa.



Le olive ‘bacchiate’ vengono messe nelle cassette e portate presso il cortile coperto di Villa Assunta. In questo spazio i bambini hanno visto e sperimentato come funziona la 'chitarra': una macchina che separa le olive dalle foglie. Hanno anche potuto ammirare la distesa di olive già raccolte e pronte per essere portate al frantoio.

Non meno coinvolgente è stato il momento in cui l’ingegnere, con la sua consueta generosità, ha preparato e fatto omaggio di una lattina d’olio ad ogni partecipante.

Questa esperienza è stata un insegnamento significativo per i bambini che hanno potuto ammirare con quanta passione e cura il signor Ettore gestisce la campagna e porta avanti le tradizioni del Ponente Ligure.

Un ringraziamento particolare va al signor Ettore per l’accoglienza e per l’esperienza alla quale ci ha dato modo di partecipare”.