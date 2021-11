Sanremo: circa 200 persone hanno manifestato oggi pomeriggio in piazza Colombo contro il green pass

Circa 200 persone, provenienti da tutta la provincia, hanno manifestato oggi pomeriggio in piazza Colombo contro il green pass. Si tratta di una delle tante manifestazioni organizzate sul territorio nazionale, dai vari comitati che si dimostrano contrari all’obbligo del passaporto verde per entrare nei locali e, soprattutto, per i lavoro.

Nel corso della protesta, assolutamente pacifica, sono stati gridati i soliti slogan e, dal palco, sono stati enunciati i soliti strali contro i giornalisti accusati di essere schiavi di un regime e contro il Governo per le normative che sono state messe in campo negli ultimi mesi per lottare contro la pandemia da Covid-19.