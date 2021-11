Imperia: musica e cabaret all’Auditorium per sostenere il Gaslini nella lotta al diabete infantile

Domani sera, presso l’Auditorium della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” alle ore 21.15, il Marathon Club di Imperia organizza uno spettacolo di beneficenza. L’iniziativa è a favore dei ricercatori dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova in prima linea nella lotta al diabete infantile.

Protagonisti della serata: Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista che vanta numerose presenze su Striscia la notizia, Rai Uno, Domenica In, Rai Tre ospite nella trasmissione con Panariello.

La parte musicale dal vivo vedrà in scena: Mauro Vero, chitarra e voce; Paola Lepore al pianoforte: Mauro Germinario al basso; Andrea Colonna alla batteria. Animerà la serata la presentatrice e cantante Beatrice De Do con alle spalle varie partecipazioni in Rai e in tour con Iva Zanicchi.