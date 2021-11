Imperia: storia, cultura, itinerari e ricette nel nuovo Salotto letterario di Olioliva

Una novità del Ventennale di Olioliva è il Salotto Letterario, uno spazio dedicato alla lettura e agli incontri con gli autori locali.

Venerdì 5

ore 17.00

Presentazione del volume che raccoglie gli atti dei due convegni del 2019 dedicati ai "Frantoi da olio sulle antiche vie del sale", pubblicati col contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

ore 18.00

Presentazione di “Vagabondi, ricordi e Chimere - dal Parasio all’Alìbabà” e la nuova edizione de “La stanza dell’aquila” in memoria di Salvatore Grenci. Con Simona Gazzano e Giacomo Raineri. A cura di Antea Edizioni in collaborazione con l’Associazione Circolo Parasio.

Sabato 6

Ore 15.00

Presentazione del libro “Come i fari del porto” di Patrizia Massano a cura di Antea Edizioni. L'autrice mette in evidenza, attraverso le sue poesie, la bellezza poetica del nostro territorio con commenti, letture e video.

ore 17.15

Presentazione del libro “Ricette della tradizione ligure a base di olio extravergine d’oliva” di Fabrizio Vignolini a cura di Atene edizioni. Viaggio nella cucina della tradizione esemplificativa dello stile di vita della Dieta Mediterranea.

ore 18.15

Presentazione del libro “Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina” di Marco Macchi a cura di Atene edizioni. Il testo vuole essere un compendio di storia locale. Un invito ad un cammino sulle tracce storiche alla scoperta del territorio.

Domenica 7

ore 10.00

Presentazione del libro “Le ricette della nonna – Piatti tipici dell’entroterra ligure” di Cesare Bollani e Giovanni Damele a cura di Antea Edizioni. Il libro si distingue per aver inserito 22 ricette a base di lavanda officinalis Imperia.

ore 15.30

Presentazione del libro “Sciâ taste in pö (Assaggi un poco) - Pagliuzze di storia olearia imperiese nei ricordi di un ottuagenario” di Franco Marabello. Moderano il dottor Lucio Carli e il dottor Mario Martino. Evento a sostegno di ABEO Liguria Onlus, Via Gerolamo Gaslini 5, Genova www.abeoliguria.it

ore 17.00

Presentazione del catalogo “Lattine italiane per olio d’oliva. 1860 – 1960 Collezione Guatelli” a cura di Museo Collezione Guatelli con Manuela Guatelli e Daniela Lauria. La Collezione Guatelli è la più importante collezione di latte in banda stagnata litografata per l’olio d’oliva esistente: dalle scatole per l’esportazione a quelle destinate al mercato interno, prodotte tra la fine del XIX secolo e la metà del XX secolo.

ore 18.30

Presentazione del libro “Mal di terra” di Tomas Gazo con Caterina Garibbo Siri.

Trama: 1986. Su una piccola isola quasi deserta al largo della costa toscana, Lisa e Apo crescono insieme come fratelli su un avamposto di terra bellissimo e spietato, dove le tempeste hanno il sopravvento e non esiste acqua dolce. Tra isola e terraferma, tra passato e presente, tra ciò che si sa e ciò che si ignora, la storia di un abbandono e di una rinascita.