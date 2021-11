Imperia: al via ‘Olioliva’, Marco Scajola “Una vetrina importante per un comparto economico fondamentale”

Oggi ha inizio Olioliva, il tradizionale evento imperiese, che quest’anno è giunto alla sua ventesima edizione. Un appuntamento importate per gli operatori del settore e non solo. Quest’anno saranno presenti oltre 200 stand e food blogger internazionali.

L’Assessore regionale Marco Scajola commenta: “Da imperiese per me rappresenta un appuntamento immancabile. Una vetrina importante per un comparto nevralgico dell’economia della provincia di Imperia e dell’intera Liguria. Il nostro olio rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, la taggiasca è apprezzata come ingrediente di alta qualità nelle cucine di tutto il mondo. Olioliva è l’occasione per promuovere e valorizzare i nostri prodotti e la Dieta Mediterranea, nata proprio ad Imperia. Il coinvolgimento del centro cittadino è un altro aspetto fondamentale per la manifestazione: una festa per la città e per la Liguria intera".