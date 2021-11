Imperia, il cuore della città 'invaso' dagli stand di OliOliva 2021: "L'edizione della rinascita che porta in tutta Europa l'eccellenze della Liguria" (foto e video)

Dopo lo stop del 2020, torna a Imperia la grande festa di OliOliva, in programma da oggi sino a domenica. Alle 9 in punto hanno aperto al pubblico gli stand nel centro di Oneglia. Quest'anno è la 20esima edizione e l'evento dedicato all' olio nuovo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori provenienti non solo dalla Liguria, ma anche dalla Germania e dalla Francia.

In via Bonfante sono presenti tutti gli espositori operanti nel settore dell'olivicoltura, mentre nelle altre vie del centro largo spazio è stato dato ai prodotti tipici locali come il pesto, le verdure sott'olio, i formaggi di pecora brigasca, la focaccia ligure, i fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, i biscotti e dolci all'olio d'oliva, i salumi tipici e la farinata. Con 200 espositori e il centro trasformato in una grande isola pedonale, OliOliva porta in scena nelle vie, nelle piazze, in banchina e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, le radici olivicole del Ponente. L’evento valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e le proprietà della dieta mediterranea attraverso degustazioni, corsi di assaggio, laboratori, tour nelle aziende e nei frantoi, approfondimenti, ricette tipiche e cooking show. Un percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, dove assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra.

In calata Cuneo invece, sono previsti i point delle categorie e delle associazioni. Il palinsesto del ventennale è denso di appuntamenti, offre un programma variegato e ricco di novità e sancisce definitivamente l’appeal internazionale di OliOliva per la presenza ormai consolidata dei tanti stranieri in visita alla rassegna diventata nel tempo una vetrina dell’agroalimentare di qualità made in Italy, un brand caratterizzato anche dal fondamentale apporto dell’olio extravergine e dai prodotti liguri. L'inaugurazione, alle presenza delle autorità, sarà oggi pomeriggio alle 15 in calata Cuneo.