Domani al MIAC l’inaugurazione della 41ª Mostra Nazionale Dei Bovini Di Razza Piemontese

È tutto pronto per l’inaugurazione della 41° edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese, in programma nel weekend nell’area del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, in via Bra 77 (frazione Ronchi). Il taglio del nastro della manifestazione, che torna dopo un anno di stop a causa della pandemia, avverrà ufficialmente sabato 6 novembre, alle ore 10:30.

Tra gli operatori del settore zootecnico c’è grande attesa per un evento dal forte richiamo: il concorso vedrà la partecipazione di 150 capi bovini che rappresentano il meglio della razza Piemontese, in gara suddivisi nelle diverse categorie. Dopo le fasi eliminatorie, domenica mattina sono in programma le finali, a cui seguiranno le premiazioni, che si svolgeranno alle 12.

Durante la manifestazione, sono previste altre interessanti iniziative collaterali, come il convegno “Conosco la Piemontese”, un webinar che si svolgerà sabato 6 novembre alle 11, con la partecipazione di esperti del settore food che discuteranno delle peculiarità della carne e del loro utilizzo in cucina. Da segnalare anche le cene gourmet, che permetteranno di gustare la carne bovina di razza Piemontese in menu speciali realizzati per l’occasione dai ristoranti che aderiscono all’iniziativa.