Ventimiglia: urla in strada e danneggia un'auto della Municipale con una spranga, tunisino di 30 anni arrestato

Un tunisino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi simili, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto.

L’uomo, intorno alle 22, è stato sentito urlare per motivi non noti, dalla pattuglia della Polizia Municipale, allestita appositamente dal Comune per le cosiddette ‘ronde notturne’ contro la microcriminalità. Gli agenti si sono avvicinati e l’uomo, per tutta risposta, si è allontanato svoltando l’angolo di via Repubblica e colpendo l’auto della Polizia Locale, con una spranga rubata poco prima in un cantiere vicino.

E’ stato fermato e arrestato in collaborazione tra i Vigili e i Carabinieri.