La scuola forestale Baruffi Ceva-Ormea partecipa a Olioliva a Imperia: sabato numerosi laboratori

“Baruffi Ceva-Ormea” presente alla ventesima edizione de “Olioliva”, dal 5 al 7 novembre a Imperia. L’istituto scolastico superiore partecipa alla rassegna d’eccellenza della Riviera di Ponente rappresentato dalla Scuola forestale, sua sede ormeese, che ha allestito il proprio stand insieme al gruppo micologico cebano “Rebaudengo Peyronel”.



"Tra i duecento espositori protagonisti del percorso dedicato all’olio extravergine e ai prodotti tipici di Liguria e Regioni ospiti, vi è lo spazio, sito nell’area istituzionale della kermesse, dedicato al miele, al succo di mele e al vino rosso dell’azienda agraria della Scuola forestale, con i funghi e i prodotti artigianali a tema del gruppo micologico cebano. Ma non è tutto: nel programma della kermesse riservato alla giornata di sabato 6 novembre la Scuola forestale e il gruppo micologico cebano saranno coinvolti in eventi culturali e laboratoriali" - sottolineano dalla scuola.



Si comincerà alle 10 con il gruppo micologico “Rebaudengo Peyronel” che relazionerà su “Per non sbagliare fungo”; alle 12 l’associazione “Api e vita – Eden”, che supporta l’apiario didattico della Scuola forestale, tratterà de “Cronache di un’arnia” e alle 16 via allo show cooking con lo chef cebano Pavarino che proporrà piatti ispirati a “II fungo cebano incontra l’olio extra vergine di oliva”.



"La partecipazione a “Olioliva”, insieme al gruppo micologico “Rebaudengo Peyronel” e al Comune di Ceva – commenta la dirigente scolastica Mara Ferrero –, rappresenta una vetrina importante. Colgo l’occasione per ringraziare l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria che, invitandoci nell’area istituzionale della kermesse, ha mostrato particolare attenzione al nostro Istituto e la giusta sensibilità verso l’indispensabile valore dell’interregionalità".