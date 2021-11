Il Nuovo Sindacato Carabinieri in visita ai vertici dell'Arma della Liguria e della provincia di Imperia

Mercoledì scorso una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri ha effettuato la prima importante visita in Liguria, dapprima presso il Comando Legione di Genova e successivamente al Comando Provinciale di Imperia.

In entrambe le sedi il Segretario Nazionale Massimiliano Zetti e i referenti liguri Massimo Mela, Giovanni Maria Donadu, Andrea Lagostena, Antonio Donadu e Alessio Zanardo hanno incontrato i rispettivi Comandanti, Gen. Maurizio Ferla e Col. Marco Morganti, cui hanno esposto obiettivi e finalità del Sindacato e rappresentato alcune problematiche e criticità riscontrate tra il personale in servizio in Liguria.

“I colloqui si sono svolti in un clima sereno che lascia ben auspicare in un futuro rapporto costruttivo e leale volto a migliorare le condizioni di vita e lavoro di tutti gli operatori, cui il neo istituito Sindacato sarà sempre più vicino garantendo assidua presenza e costante impegno” - commentano dal sindacato.