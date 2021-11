Sanremo: domenica prossima al Casinò convegno dell'Aidm sulla nuova patologia 'Long Covid'

Organizzato dalla sezione di Sanremo-Imperia dell’Associazione Italiana Donne Medico, si svolgerà domenica prossima al Teatro del Casinò di Sanremo, il convegno su una nuova patologia denominata ‘Long Covid’.

L’associazione che organizza l’appuntamento è apartitica e aconfessionale e senza fini di lucro. Fondata il 14 ottobre 1921 a Salsomaggiore Terme e riconosciuta nel 1922 a Ginevra, dal Bureau Internazionale, è membro della ‘Medical Women’s International Association’. Nasce ad opera di Clelia Lollini, che era presente a New York, il 25 ottobre 1919, alla fondazione della M.W.I.A., e di Myra Carcupino-Ferrari

“Come ci ha cambiato questa nuova pandemia – scrivono gli organizzatori - quali sono le principali sequele che si manifestano dopo mesi dalla guarigione dell’episodio acuto? Questa è la domanda che ci poniamo dopo oltre un anno di lotta contro la malattia da Coronavirus Covid-19, con i riflettori puntati sul percorso post guarigione clinica”.

Il ‘Long Covid’, termine coniato dai pazienti stessi dopo le prime devastanti esperienze, può rappresentare una risposta, analizzando la persistenza di una sintomatologia altamente invalidante sulla popolazione sopravvissuta, indipendentemente dal luogo di cura. “Possiamo anche sostenere che l’infezione abbia messo in evidenza le differenze di genere sia biologiche che socio economiche. Il nostro incontro vuole mettere in evidenza come il paziente debba essere monitorato non solo nella malattia acuta, ma anche e soprattutto a guarigione clinica avvenuta”.

Il programma prevede alle ore 9 il saluto delle Autorità seguito dalle relazioni inerenti ogni aspetto delle conseguenze della malattia da Covid-19 sugli organismi che ne sono stati colpiti.