Imperia, stasera in Biblioteca Civica un viaggio dalla mitologia greca a Dante con Giuseppe Conte

Nuovo appuntamento della rassegna “Aspettando il Centenario”. Questa sera, giovedì 4 ottobre 2021, all'interno della Sala Convegni della Biblioteca Civica di Imperia, si terrà “Viaggio nella poesia con Giuseppe Conte: dalla mitologia greca a Dante”. L'incontro vedrà il celebre autore imperiese conversare con il pubblico su alcuni versi dei componimenti più significativi della letteratura mondiale. L'evento, che avrà inizio alle 18, è a ingresso libero muniti di green pass.

“Sarà un nuovo appuntamento all'insegna della Cultura con la C maiuscola. Sono certa che Giuseppe Conte - commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero - che ringrazio per aver accettato con entusiasmo il nostro invito, saprà farci riflettere molto sulla bellezza della poesia e su quanto ha ancora da raccontarci. Particolarmente apprezzato sarà il riferimento a Dante, in un anno che lo ha visto giusto protagonista di tante iniziative in tutta Italia”.