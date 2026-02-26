Sanremo, porte aperte a Casa Vessicchio ai Bagni Paradiso: musica, talk e ospiti fino a tarda notte

Fino a sabato 28 febbraio dalle 10.30 fino a tarda notte porte aperte a CASA VESSICCHIO (Bagni Paradiso – Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro PEPPE VESSICCHIO e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

Alle 18.00 l’appuntamento con il talk Casa Vessicchio, oggi tra gli ospiti Paolo Jannacci e altri ospiti a sorpresa! Conduce Andrea Dianetti.

La giornata di venerdì 27 febbraio si apre alle 10.30 con una piacevole colazione in musica, il modo perfetto per iniziare tra incontri, sorrisi e buona energia.

Alle 15.30 torna OltreSoundlab, spazio dedicato alla creatività e al confronto tra professionisti del settore musicale. Modera Andrea Picariello del sito web di informazione musicale 4quartimagazine.

Alle 16.00 appuntamento con la Masterclass Rebarba Vini, un momento di degustazione e approfondimento dedicato al mondo dell’enologia. Per info e prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHaikNbICo-nx44XtHJDuy9XldRR9mOmlRcbRm8cJCct04gA/viewform

Alle 16.45 riflettori puntati sulla presentazione di “Camicette Bianche – Il Musical”, con Marco Savaretti e Sasà Salvaggio, per scoprire retroscena e ispirazioni dello spettacolo.

Alle 17.30 showcase di Roccuzzo con “La voce della natura”, un live suggestivo tra musica e sensibilità artistica.

Alle 18.30 spazio al talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti, tra ospiti a sorpresa, racconti e approfondimenti sul Festival. Ci verranno a trovare anche i ragazzi di Fantasanremo, oltre ad artisti sanremesi.

Alle 19.15 aperitivo in collaborazione con Aperol, per brindare insieme e proseguire la serata in un’atmosfera conviviale.

Alle 19.45 showcase di Viscardi, con un live carico di energia.

Chiusura alle 21.00 con cena e visione del Festival, accompagnata dall’immancabile FantaSanremo, per vivere la serata tra musica, divertimento e pronostici. Per info e prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHaikNbICo-nx44XtHJDuy9XldRR9mOmlRcbRm8cJCct04gA/viewform.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria, anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

In accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa.

Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

A Casa Vessicchio potete trovare gli stand espositivi con i papillon realizzati in legno di riciclo de La bottega del papillon e i gioielli dal design moderno e deciso di Francesca Bianchi Design, lo staff di ENIF Make Up Academy per un momento di relax di trucco e parrucco e tanto altro ancora.

Casa Vessicchio è stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la Famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Progetto grafico a cura di Bros Creative Studio.

Con la collaborazione e il contribuito di Prato 64 Management di Ciro Prato, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca Bianchi Design, ENIF Make Up Academy, La bottega del papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express, Cuori di Sfogliatella.

Media Partner Rolling Stone.