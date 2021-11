A Cuneo scatta il conto alla rovescia per la 41ª Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese (Video)

Cuneo si prepara per la 41^Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 novembre al MIAC di Cuneo, in località Ronchi, via Bra 77.

L'evento, presentato in anteprima presso la Casa della Piemontese a Carrù, nella cornice della rassegna "Autunno con Gusto", dedicata agli eventi cuneesi, propone un ricchissimo programma con importanti novità rispetto alle edizioni precedenti, per promuovere e far conoscere sempre di più le peculiarità della razza bovina piemontese.

"Un bel segnale di ripresa" - commenta il vice presidente del MIAC, Enzo Tassone - "cene gourmet nei ristoranti cuneesi, ma anche uno speciale webinar dedicato ai consumatori in cui interverranno esperti del settore food per approfondire i valori nutrizionali della carne in termini di sostenibilità degli allevamenti e per parlare del suo uso in cucina. Le attività proseguiranno fino domenica quando ci sarà la premiazione dei capi migliori. Un'occasione non solo per gli esperti del settore ma anche per i cittadini".

L'evento, organizzato da MIAC e Anaborapi, con il patrocinio di Città di Cuneo, Fondazione Crc, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo, WeCuneo, Conitours e Atl del Cuneese, coinvolgerà non solo gli allevatori ma anche i ristoratori della città.

"Un evento che promuove il nostro oro rosso e che punta a far conoscere le nostre eccellenze a livello internazionale" - aggiunge Luca Serale, assessore alle attività produttive della città di Cuneo - "Questa edizione vede la sinergia con i ristoranti della nostra città con serate a tema e degustazioni. Un ottimo segnale di ripartenza".