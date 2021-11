Sciopero al Casinò di Sanremo: sindacati pronti alla revoca se il Cda accetterà di incontrarli (Foto)

Non accenna a placarsi il braccio di ferro che da qualche giorno vede i dipendenti del Casinò sul piede di guerra per la decisione del Cda di chiudere le sale del gioco lavorato nei pomeriggi dei periodi di bassa stagione.

Da sabato i sindacati sono in stato di agitazione e, nonostante nel weekend gli incassi del casa da gioco abbiano retto, sembrano ancora tante le pagine da scrivere. Questo pomeriggio nella sala della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi i sindacati hanno dato appuntamento ai lavoratori per un’assemblea generale.

Al termine del vertice pomeridiano Slc-Cgil Fisascat-Cisl Uilcom-Uil Snalc-Cisal Ugl-Terziario hanno dichiarato: “All’esito dell’assemblea dei lavoratori indetta in data odierna chiediamo al Cda del Casinò di Sanremo un incontro urgente finalizzato alla riapertura di un tavolo di negoziato relativo alle scelte di modifica dell’offerta del gioco da tavolo comunicateci in data 30 ottobre. Le scriventi, inoltre, dichiarano di revocare contestualmente al ricevimento della convocazione da parte dell’azienda le azioni di lotta attualmente in corso e contestualmente chiedono il ripristino dell’offerta di gioco preesistente, in quanto ogni modifica di assetto di gioco deve avvenire attraverso un approfondito confronto anche di aspetti di natura contrattuale”.

I sindacati, quindi, si dichiarano disponibili a revocare lo sciopero a seguito della convocazione da parte del Cda del Casinò.