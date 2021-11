Sanremo: braccio di ferro Casinò-Sindacati, nel fine settimana gli incassi (143mila euro) hanno tenuto

Non si sono registrati evidenti cali di incassi, nell’ultimo fine settimana al Casinò di Sanremo, nonostante lo sciopero a oltranza, proclamato sabato sera dai sindacati della casa da gioco matuziana.

E’ quanto emerge dai dati trapelati dall’azzardo sanremese che ha fatto segnare 143mila euro di introiti alle slot, nella sola giornata di domenica. Un dato che arriva dopo le molte polemiche e le dichiarazioni dei dipendenti della casa da gioco, tra sabato scorso e ieri pomeriggio.

Quale, quindi, il problema che tiene sotto scacco il Casinò matuziano? Difficile a dirsi anche se i ben informati sostengono che, da una parte i dipendenti spingono per il mantenimento delle sale francesi per garantire la qualità dei giocatori e l’eccellenza che da sempre è presente nelle sale della casa da gioco. I più scafati, invece, sostengono che i dipendenti temano di perdere le mance più importanti che, storicamente, arrivano principalmente dai giochi francesi.

Dalla casa da gioco sanremese puntano molto sulla ‘francesizzazione’ delle sale americane, come fatto da giugno 2020 a Saint Vincent. Al Casinò della Vallèe, infatti, non si sarebbe perduto nulla, sia in termini di incassi che di mance per i dipendenti. Sempre a Sanremo la proprietà vorrebbe mantenere i tavoli francesi anche se, secondo i conti, sarebbero antieconomici. Intanto è emerso, sempre in tema di altri Casinò, che a inizio 2022 potrebbe riaprire Campione d'Italia, un altro concorrente per Sanremo.

I dati degli incassi al Casinò matuziano parlano chiaro: il totale dei giochi da tavolo (con poker, punto banco, fair roulette e altri) sono arrivati a 265mila dei quali 142mila solo alla roulette francese. Le slot machine, invece, nello stesso periodo sono arrivate a 2,4 milioni.

Dalla casa da gioco, pur mantenendo le proprie posizioni e in attesa di capire cosa deciderà oggi pomeriggio l’assemblea dei dipendenti, confermano di voler mantenere i giochi francesi, la sera e al pomeriggio dei periodi più buoni sul piano turistico. Rimane da capire se le parti non si vogliano smuovere dalle rispettive posizioni oppure se potrà essere trovato un punto di incontro.