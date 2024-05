Bordighera, al via "Inside Monet VR Experience": mostra d'arte virtuale 'en plein air' (Foto e video)

Una passeggiata all'aria aperta accompagnata dallo storytelling di attori professionisti che coniuga la scoperta del territorio all’immersione nelle opere d'arte con visori di realtà virtuale. E' iniziata, ieri sera, a Bordighera “Inside Monet VR Experience”, la prima mostra d'arte virtuale 'en plein air' sul padre dell’Impressionismo, Claude Monet, che 140 anni fa, tra il 18 gennaio e il 3 aprile, soggiornò nella città delle palme dove dipinse 38 tele che narrano la meraviglia provata dinanzi alla luce, ai colori, alla vegetazione straordinariamente rigogliosa e al mare.

Un'esperienza culturale unica che fa 'entrare' lo spettatore nello studio di Giverny e scoprire dettagli e sfumature dei quadri più celebri e significativi tra i quali “Bordighera” (1884), contenuto che Way, la società che ha realizzato “Inside Monet VR Experience”, ha creato appositamente e presenta per la prima volta proprio nella città delle palme. Il paese alto, gli ulivi, i riflessi del mare saranno gli stessi che si potranno ammirare dal vivo appena terminata l’esperienza con il visore. "E' un viaggio tra reale e virtuale" - dice Libero Stelluti di Way Experience - "Una passeggiata all'aria aperta di un'ora e quaranta minuti dove Bordighera e la sua rigogliosa natura si fondono con le pennellate dell'artista. Con i visori di realtà virtuale che verranno indossati in specifiche tappe del percorso si verrà trasportati all'interno di sei illustri opere di Monet".

Una passeggiata con sei tappe a Bordighera su Monet che durerà fino a ottobre con tour ogni venerdì alle 19 e sabato alle 18.30 e alle 21, ciascuno per un massimo di 25 partecipanti, e sarà fruibile anche da parte di persone disabili e/o con difficoltà. La visita guidata sarà in lingua italiana mentre per le scene in Virtual Reality vi sarà la possibilità di scegliere tra italiano, inglese o francese. Il copione dell'accompagnatore sarà comunque disponibile in inglese e francese per la visualizzazione sullo smartphone dei partecipanti tramite QR Code. "Il punto di partenza è presso lo IAT Bordighera, l'ufficio di informazione e accoglienza turistica di via Vittorio Emanuele II 172, presso i giardini del Palazzo del Parco" - fa sapere l'attrice Silvia Villa - "Inside Monet, inoltre, porterà dei vantaggi a coloro che desidereranno vivere altre esperienze teatrali sul territorio di Bordighera. Vi saranno sconti e pacchetti anche per altri spettacoli teatrali che andranno in scena a Bordighera tra luglio e agosto sempre su Monet in occasione del 150esimo anniversario della nascita dell'Impressionismo".