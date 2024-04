Bordighera punta sul turismo esperienziale all'aria aperta, "Inside Monet VR Experience" è la prima mostra d'arte virtuale 'en plein air' (Foto e video)

La città delle palme punta su un turismo esperienziale all'aria aperta con “Bordighera en plein air" proponendo esperienze culturali outdoor tra ville, giardini e Monet. Da maggio la città ospiterà "Inside Monet VR Experience", la prima mostra d'arte virtuale 'en plein air' che darà il via allo sviluppo di questo fondamentale prodotto turistico.

"Con il prodotto turistico 'Bordighera en plein air' si traduce in realtà la terza delle direttrici indicate dal Piano di Sviluppo Strategico 2021 – 2030. Infatti, se l’eccellenza enogastronomica è una consolidata realtà e se il riscontro di prenotazioni per i tour guidati gratuiti di 'Bordighera Outdoor Experience' 2024 conferma l’attrattività del territorio per le attività all’aria aperta, 'Bordighera en plein air' sviluppa la dimensione culturale della città in esperienze da vivere al di là della realtà balneare, in ogni stagione dell’anno" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Il Bando Piccole e Medie Città d’Arte, grazie al quale nel dicembre 2022 il Ministero dell’Interno ha assegnato a Bordighera un contributo di 200.000 euro, è stato, dunque, l’acceleratore di un percorso già individuato nel Piano Strategico, che aveva bisogno di risorse per poterlo attuare, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e il profondo legame con Claude Monet. Non solo maestro dell’impressionismo soggiornò a Bordighera dipingendovi 38 capolavori ma anche la luce del Mediterraneo lasciò in lui una traccia indelebile".

"La collaborazione con il destination manager e la società Winedering ha consentito di delineare un progetto che è partito con la mappatura e lo studio dei luoghi di fruizione culturale di Bordighera e che si concretizza oggi nella creazione di un itinerario, sia fisico sia virtuale, focalizzato su Monet; proseguirà sia con altri itinerari in fase di realizzazione su ville, giardini e verde mediterraneo sia con momenti di formazione sul prodotto culturale, destinati a operatori e stakeholder. La parte fisica è un percorso multimediale mentre quella virtuale sarà possibile con Inside Monet Vr Experience grazie al quale uno si sente immerso nel quadro mentre una voce narrante ti accompagna in questo viaggio esperienziale" - illustra il primo cittadino - "'Bordighera en plen air', come l’ha vista e dipinta Monet, è, dunque, turismo esperienziale all’aria aperta che unisce il patrimonio artistico e culturale con le attività outdoor".

"Per la partenza del progetto è stato tracciato un percorso con una doppia dimensione: fisica e virtuale, che si snoda sulle tracce di Monet, sui luoghi da lui frequentati e quelli su cui probabilmente posò il suo cavalletto" - sottolinea Ingenito - "L’itinerario fisico, per cui si stanno definendo gli ultimissimi dettagli, sarà arricchito con contenuti chiari e coinvolgenti grazie a una segnaletica, sia orizzontale sia verticale, appositamente concepita per Bordighera; rimarrà in modo permanente per essere fruito in piena autonomia e poter essere modulato secondo le preferenze personali".

"Con il bando ottenuto abbiamo portato avanti un percorso in cui avevamo già individuato in Monet un'opportunità. Siamo andati a individuare una serie di modalità attraverso le quali costruire un percorso artistico culturale che rappresentasse una continuità con il futuro in previsione di Bordighera 2030" - spiega Stefano Tulli della società Winedering srl e destination manager della città delle palme - "Un bando che abbiamo considerato dal punto di vista strategico più che economico con uno scopo: un turista che arriverà a Bordighera nel 2030 deve essere consapevole che è stata anche la città di Monet. Un percorso pensato per rispondere alle esigenze di un mercato turistico sempre più presente. Ci siamo concentrati su tre livelli di azioni: dare la possibilità a un viaggiatore che arriva a Bordighera per altri ragioni di conoscere la Bordighera di Monet, in particolare abbiamo individuato due dimensioni con punti all'interno della città dove far capire al viaggiatore che Monet ha vissuto lì e informazioni online, su una pagina web, e connessioni con l'opera d'arte dell'artista per mantenere attivo un rapporto offline e online. Vi saranno, inoltre, dei totem con l'idea di 'en plein air', una fruizione esperienziale all'area aperta. Ci tenevamo che il momento esperienziale a Bordighera fosse connesso con il concetto di 'en plein air'. I totem saranno riferiti a grafiche di dipinti di Monet, non riconoscibili immediatamente ma saranno evocative, abbinate a frasi di lettere di Monet su Bordighera che permetteranno di legare il luogo, la città di Bordighera e Monet. Il tutto viene spiegato in modo approfondito sul sito in modo da poter costantemente aggiornare i contenuti".

Da oggi sono aperte su www.wayexperience.it le prenotazioni per “Inside Monet VR Experience”, la prima mostra en plein air sul padre dell’impressionismo: un itinerario accompagnato dallo storytelling di attori professionisti che coniuga la scoperta del territorio all’immersione nelle opere del maestro con visori di realtà virtuale. Lo spettatore dunque “entra” nello studio di Giverny e scopre dettagli e sfumature dei quadri più celebri e significativi; tra questi “Bordighera” (1884), contenuto che Way, la società che ha realizzato “Inside Monet VR Experience”, ha creato appositamente e presenta per la prima volta proprio nella città delle palme. Il paese alto, gli ulivi, i riflessi del mare saranno gli stessi che si potranno ammirare dal vivo appena terminata l’esperienza con il visore. “Tutto questo, a 140 anni dal soggiorno di Monet a Bordighera e a 150 anni dalla prima mostra impressionista di Parigi. C’è un’altra data importante ormai prossima, per cui sono già stati annunciati eventi in tutto il mondo: il 2026. E’ un obiettivo importante per far crescere il prodotto culturale 'Bordighera en plein air' e sono certo che non lo mancheremo" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

La mostra sarà presente da maggio a ottobre 2024 nel cuore di Bordighera. "La missione era rivoluzionare le esperienze culturali. Abbiamo deciso di creare una prima mostra en plein air d'arte digitale unica nel suo genere, una passeggiata con sei tappe a Bordighera su Monet. I capolavori del padre dell’Impressionismo francese prendono letteralmente vita davanti ai propri occhi, regalando un viaggio a 360° nell'arte di Claude Monet" - spiega Manuel Mazzini parlando di 'Inside Monet VR Experience' - "Noi vorremo far vedere qualcosa che prima non sareste riusciti a vedere. Ringraziamo il comune di Bordighera per aver permesso di portare Inside Monet qui".

"Il nostro obiettivo è riuscire a portare arte e bellezza a tutti. Ancora oggi, riflessi e sfumature sono gli stessi che nel 1884 incantarono Claude Monet nel corso del suo soggiorno in questa splendida località. Tra il 18 gennaio e il 3 aprile il maestro dell’Impressionismo, ospite alla 'Pension Anglaise', dipinse 38 tele che narrano la meraviglia provata dinanzi alla luce, ai colori, alla vegetazione straordinariamente rigogliosa, al mare" - aggiunge Libero Stelluti di Way Experience - "Nella nostra ricerca c'è stato il tentativo di individuare persone che abbiano fatto recitazione per trasmettere il messaggio che si vuole portare in modo empatico. Sarà un attore a condurre le persone in un viaggio tra reale e virtuale: una passeggiata all’aria aperta, dove Bordighera e la sua rigogliosa natura si fondono con le pennellate dell’artista. Grazie ai visori di realtà virtuale, che verranno indossati in specifiche tappe del percorso, le persone potranno essere trasportate all’interno di sei illustri opere di Monet. Ho trovato tre interpreti (Erika Rotondaro, Silvia Villa e Letizia Zito) che avranno il compito di portare tutti noi e il messaggio che il comune vuole lanciare in un'ora e quaranta minuti di passeggiata con un viaggio molto intimo ed empatico riservato a un massimo di 25 persone alla volta. Nonostante la tecnologia, per noi è fondamentale la parte teatrale. Le tre attrici condurranno le persone nella storia e nei luoghi di Bordighera mentre Luciano Bertoli sarà la voce narrante che spiegherà come Monet si è innamorato di questi luoghi. Dall’osservare l’incantevole alba al porto di Le Havre nel celebre quadro 'Impressione, Levar del Sole', al vivere l'effervescenza estiva tra i papaveri rossi di 'I papaveri', ogni momento sarà un'immersione totale nell'universo di Monet. Ci si potrà lasciare sorprendere dai movimenti del vestito di Camille e dall'agitarsi dell'erba mossi da una brezza estiva in 'La Passeggiata', o immergersi nella straordinaria bellezza di Bordighera con i suoi uliveti pittoreschi e le vivaci case colorate, come ritratto nella celebre opera 'Bordighera' o scoprire il fascino intramontabile de 'I covoni', con il loro campo baciato dal sole e i mucchi di fieno che si trasformano sotto la mutevole luce del giorno. Infine, ci si potrà lasciare ammaliare dall'armonia cromatica dello 'Stagno delle ninfee', dove i colori e le pennellate si fondono perfettamente con gli effetti naturali dell'acqua e della luce".

Il primo tour sarà venerdì 3 maggio. Gli orari dei tour, per i mesi di maggio e giugno, sono venerdì alle 19, sabato alle 18.30 e alle 21 mentre gli orari dei tour da luglio a ottobre verranno aggiornati sul sito. Il punto di partenza sarà presso lo IAT Bordighera, l'ufficio di informazione e accoglienza turistica di via Vittorio Emanuele II 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco. La visita guidata sarà in lingua italiana. Per le scene in Virtual Reality vi sarà l’opportunità di scegliere la lingua italiana, inglese o francese inoltre sarà fruibile anche da parte di persone disabili e/o con difficoltà motoria presso gli spazi dello IAT di Bordighera durante gli orari di apertura dello IAT esclusi i momenti dove i visori saranno già occupati sui tour. "Inside Monet porterà dei vantaggi a coloro che desidereranno vivere altre esperienze teatrali sul territorio di Bordighera" - fa sapere l'attrice Silvia Villa - "Vi saranno sconti e pacchetti anche per altri spettacoli teatrali che andranno in scena a Bordighera tra luglio e agosto sempre su Monet in occasione del 150esimo anniversario della nascita dell'Impressionismo".