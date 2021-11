Severe misure di confinamento alla casa di riposo di Latte, la denuncia di una figlia: “Da quasi due anni non posso avvicinarmi a mia madre”

Non si ferma alla denuncia ai Carabinieri la battaglia di una famiglia contro le strettissime misure di confinamento adottate dalla casa di riposo ‘Ernesto Chiappori’ di Latte. In attesa delle indagini, Manuela Avondoglio scrive alla nostra redazione per rendere pubblica la situazione che sta vivendo con l’anziana madre ospite della struttura.

Scrive Manuela Avondoglio: “Ho mia mamma nella casa di riposo di Latte, residenza ‘Chiappori’, affetta da Alzheimer. Da quasi due anni non possiamo più avvicinarci a lei, è tremendo il suo degrado, si sta consumendo giorno per giorno, ormai non cammina più e non riesce neanche più a parlare. Trovo che sia crudele levare a persone come lei gli affetti più cari e penso che dovrebbero darci la possibilità di andarla a trovare tutti i giorni e di poterla portare a passeggiare in giardino, ovviamente con le dovute precauzioni. In tutta l’estate è stata portata fuori pochissimo, per chiunque il sole e l’aria buona sono vitali, a maggior ragione per gli anziani”.



“Ormai bisogna iniziare a mollare un po’ le redini e pensare che, oltre a proteggerli dal covid, bisogna proteggerli dalla depressione - conclude Manuela Avondoglio - so per certo che a Bergamo e Roma lasciano portare gli ospiti in giardino e a fare delle passeggiate dai parenti, perché a Latte non lo possiamo fare? Spero che lei ci possa dare una mano, non si può più andare avanti così, i nostri cari hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. Per favore ci aiuti”.



La famiglia non si fermerà nella propria battaglia in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla denuncia presentata ai Carabinieri nei mesi scorsi.