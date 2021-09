Ventimiglia: zero casi durante l’emergenza covid, ecco perché alla casa di riposo di Latte gli ospiti sono ancora dietro a un vetro

La gestione degli anziani ospiti all’interno della casa di riposo di Latte è già finita all’attenzione dei Carabinieri e non mancherà di far discutere anche in futuro. Visite solo attraverso un vetro, impossibilità di accedere alla struttura, problemi a non finire per un intervento dal dentista sono solo alcune delle problematiche che la famiglia ha sollevato sia a noi che al comando locale dei Carabinieri.

Qualche giorno fa nel corso della conferenza stampa per le iniziative delle Giornate del Patrimonio, il presidente della fondazione ‘Chiappori’, Domenico Martinetto, ha toccato anche il tema della casa di riposo di Latte spiegando, di fatto, la motivazione che si cela dietro la scelta di mantenere norme strette nella gestione delle visite.

“La casa di riposo di Latte ha avuto zero casi di covid durante tutto il periodo più duro della pandemia” ha dichiarato Martinetto. Una vera rarità in un settore che ha fatto i conti con una vera e propria strage nei mesi più ‘caldi’ della pandemia. Per questo la direzione della RSA ponentina ha scelto di mantenere uno standard di sicurezza superiore confermando le norme che prevedevano fino a qualche mese fa i colloqui solo attraverso un vetro e con il microfono.

Le famiglie, però, sembrano ancora intenzionate ad andare in fondo alla vicenda che, al momento, è al vaglio dei Carabinieri.