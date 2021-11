Sanremo: approvato dall'Amministrazione comunale il 'Piano del Verde' per lo sviluppo ecosostenibile

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha deciso di redigere il cosiddetto ‘Piano del verde’ che, partendo dall’analisi della città, sia in grado di valutare e definire le strategie da perseguire per uno sviluppo ecosostenibile.

La complessità dello studio richiesto, per la redazione del piano non può essere gestita direttamente dagli uffici comunali, quotidianamente impegnati nella gestione sul campo del verde e degli appalti in corso, ed è pertanto necessario ricorrere a professionalità esterne, con un impegno economico di circa 26.500 euro.

Il piano verrà gestito con il contributo del ‘Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo sostenibile’ (Dirigente Ing. Giambattista Maria Miceli), dei Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri (Dirigente Ing. Danilo Burastero) e di quello per i Centri Storici e Beni Ambientali, con il coinvolgimento di differenti figure professionali (Agronomi, architetti, pianificatori).

Il ‘Piano del verde della di Sanremo’ è particolarmente importante, anche nell’ambito delle più vaste politiche ambientali degli stati membri dell’Unione Europea. Da evidenziare che il Comune di Sanremo si è dotato da oltre vent’anni, con tecniche e modalità che sono state affinate, del ‘Censimento del verde’ e della contestuale ‘Digitalizzazione del sistema informativo territoriale’, predisponendo il cosiddetto ‘Bilancio arboreo’, adottando il regolamento per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato, recentemente approvato.