Il giovane musicista ventimigliese Massimo De Liberi alla prima serata di X Factor con i Karakaz

Ha riscosso notevole successo l’esibizione del gruppo rock Karakaz, alla prima serata Live di X Factor 2021, il seguitissimo programma di promozione musicale in onda su Sky e TV8.

Il gruppo, formato da quattro elementi, vede alla chitarra solista Massimo De Liberi di Ventimiglia, che, parallelamente agli studi musicali a Milano, condivide con Michele Corvino (voce), Luigi Pianezzola (Basso) e Sebastiano Cavagna (batteria), l’avventura della partecipazione a l’edizione di X Factor del 2021.

Il gruppo propone un rock duro e coinvolgente, definito “granitico” dallo stesso Manuel Agnelli, giudice nel concorso.

L’avventura di Massimo e dei suoi compagni è cominciata l’estate scorsa con le selezioni a Roma, negli studi di Cinecittà, assieme a centinaia di concorrenti venuti da tutta Italia, per concretizzarsi via via nelle differenti tappe (Selections, Boot Camp et Home Visit) che hanno portato il gruppo alla selezione finale degli attuali dodici concorrenti in lizza per il titolo.

Ludovico Tersigni presenta lo show, accompagnato dai giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma, incaricati di guidare nelle varie fasi i concorrenti e aiutare il pubblico nella scelta finale.

Giovedì scorso, dopo diverse esibizioni in trasmissioni registrate e diffuse nelle settimane scorse su Sky Tv, la prima vera, spettacolare esibizione in Live dal teatro Repower di Assago.

Massimo De Liberi con i Karakaz affrontano ora la selezione finale che porterà alla proclamazione del vincitore fra i dodici finalisti nel prossimo mese di dicembre.