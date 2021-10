Atti vandalici al Palabigauda di Camporosso, Pino Di Meco, coordinatore provinciale di Cambiamo: ”Massima solidarietà al presidente Toti”

Dopo il raid vandalico di questa notte al Palabigauda, interviene Pino Di Meco per esprimere la sua solidarietà al presidente Giovanni Toti: “Massima solidarietà al presidente Giovanni Toti, le scritte apparse questa notte al Palabigauda a Camporosso sono vergognose. Un comportamento incivile contro il Presidente, impegnato in prima linea nella battaglia contro il Covid 19. Grazie alla campagna vaccinale, infatti, tuteliamo i soggetti fragili ed i nostri anziani e possiamo lavorare per la ripartenza dell’economia ligure”

Conclude Di Meco: "Un ringraziamento anche al sindaco Gibelli e a tutta l’amministrazione comunale di Camporosso che da mesi lavora con impegno alla campagna vaccinale”.