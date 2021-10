Sanremo: il patron dell'Ariston Walter Vacchino è il nuovo presidente di Agis Liguria per il triennio 2021-2024

L’assemblea regionale dell'AGIS Liguria, si è riunita ieri mattina presso la sede di via Santa Zita a Genova, per rinnovare le cariche sociali in vista del prossimo triennio.

Dopo l’approvazione del rendiconto 2020 ha eletto i nove consiglieri: Andrea Cerri, Alessandro Giacobbe, Giancarlo Giraud, Antonio Languasco, Giunio Lavizzari, Alberto Passalacqua, Amedeo Reposi, Walter Vacchino, Barbara Visentini.

Il nuovo collegio dei probiviri, invece, è composto da Marco Ghelardi e Augusto Venchi mentre i revisori dei conti saranno Gianluca Busseti e Claudio Silvestri.

Nella stessa mattinata, a seguire l’assemblea, il nuovo consiglio si è riunito per completare l’elezione delle cariche sociali.